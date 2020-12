Serie A, come cambia la classifica: ora Juve e Napoli appaiate a quota 24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Accolta la sentenza del Napoli, la gara con la Juventus va rigiocata. Con la sentenza quindi vengono tolti 3 punti in classifica alla Juventus, ridato 1 punto al Napoli ed entrambe le squadre sono con una partita giocata in meno e si trovano appaiate a 24 punti in classifica. La nuova classifica di Serie A: Milan 31 Inter 30 Juventus 24 * Roma 24 Napoli 24 * Sassuolo 23 Atalanta 21 * Lazio 21 Hellas 20 Sampdoria 17 Udinese 15 * Benevento 15 Cagliari 14 Bologna 14 Parma 12 Fiorentina 11 Spezia 11 Torino 7 Genoa 7 Crotone 6 *= una partita in meno Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Accolta la sentenza del, la gara con lantus va rigiocata. Con la sentenza quindi vengono tolti 3 punti inallantus, ridato 1 punto aled entrambe le squadre sono con una partita giocata in meno e si trovanoa 24 punti in. La nuovadiA: Milan 31 Inter 30ntus 24 * Roma 2424 * Sassuolo 23 Atalanta 21 * Lazio 21 Hellas 20 Sampdoria 17 Udinese 15 * Benevento 15 Cagliari 14 Bologna 14 Parma 12 Fiorentina 11 Spezia 11 Torino 7 Genoa 7 Crotone 6 *= una partita in meno Foto: Twitter uff.ntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Serie A, come cambia la classifica: gli azzurri raggiungono Juve e Roma

L'esito del ricorso al Coni premia il Napoli che si vede restituito così il punto di penalizzazione e giocherà la gara che aveva precedentemente perso contro la Juventus per 3-0 ...

