OPA IMA | adesioni oltre l’8%

(Teleborsa) – Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da IMA BidCo sulle azioni IMA risulta che oggi, 22 dicembre 2020, sono state presentate 76.992 richieste di adesioni. Pertanto dall'inizio dell'offerta sono state presentate complessivamente 1.132.310 adesioni, pari all'8,13% dell'offerta. L'offerta è iniziata il 14 dicembre 2020 terminerà il prossimo 14 gennaio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie IMA Industria Macchina Automatiche acquistate sul mercato nei giorni 13 e 14 gennaio 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

