Milan-Lazio, Pioli: "Orgogliosi del nostro cammino. Lotta Scudetto? Posso solo dire che siamo ambiziosi"

Il Milan si prepara al big match di "San Siro" contro la Lazio. I rossoneri si apprestano ad ospitare i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi orfani di diversi titolari tra i quali spicca chiaramente il nome di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico del club di Via Aldo Rossi, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha ripercorso le tappe di questo Milan.

"Siamo tutti orgogliosi. Mi sono confrontato con la società e anche loro sono molto contenti. Avere un club forte alle spalle fa la differenza. Sono..."

