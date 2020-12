Fiorentina, Prandelli: “Contro la Juve serviva aggressività, vittoria per i tifosi” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Incredibile vittoria della Fiorentina: schiantata la Juventus per 3-0 a Torino. Il risultato clamoroso rimette in carreggiata la squadra toscana che era entrata in un tunnel di risultati negativi.caption id="attachment 1060459" align="alignnone" width="3000" Prandelli, getty/captionLE PAROLE DI PrandelliIl tecnico della Viola Cesare Prandelli commenta questa vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Per vincere la paura bisogna essere sfacciati. Abbiamo pensato di poter rischiare. Era il momento giusto per essere più aggressivi. Sono vittorie importanti. Quella di oggi la dedichiamo ai tifosi che soffrono con noi. Il lavoro alla lunga paga, quindi dobbiamo proseguire così. Godiamoci questa vittoria. C'è stata una componente di fortuna: ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Incredibiledella: schiantata lantus per 3-0 a Torino. Il risultato clamoroso rimette in carreggiata la squadra toscana che era entrata in un tunnel di risultati negativi.caption id="attachment 1060459" align="alignnone" width="3000", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico della Viola Cesarecommenta questaai microfoni di Sky Sport: "Per vincere la paura bisogna essere sfacciati. Abbiamo pensato di poter rischiare. Era il momento giusto per essere più aggressivi. Sono vittorie importanti. Quella di oggi la dedichiamo aiche soffrono con noi. Il lavoro alla lunga paga, quindi dobbiamo proseguire così. Godiamoci questa. C'è stata una componente di fortuna: ...

