Cos’è davvero Natale? Lo speciale di Enrico Mentana su La7 (Di martedì 22 dicembre 2020) Anticipazioni Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, su La7 in prima serata dalle 21.15, va in onda lo speciale condotto da Enrico Mentana Cos’è davvero Natale? Una domanda non certo semplice, soprattutto in un ano complesso come quello che abbiamo vissuto. Queste festività, a causa della pandemia, saranno certamente diverse dal solito. Non solo il classico scontro tra fede e consumismo, ma in questo difficile 2020 il Natale sarà soprattutto un richiamo alla responsabilità, per evitare un nuovo aumento dei contagi. Una vera e propria guerra quella contro il Covid, che ha riscritto – o almeno avrebbe dovuto riscrivere – anche i rapporti tra scienza e politica, che sta mettendo a dura prova la fede dei cittadini nelle Istituzioni, prima ancora della fede dei Cattolici ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Anticipazioni Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, su La7 in prima serata dalle 21.15, va in onda locondotto da? Una domanda non certo semplice, soprattutto in un ano complesso come quello che abbiamo vissuto. Queste festività, a causa della pandemia, saranno certamente diverse dal solito. Non solo il classico scontro tra fede e consumismo, ma in questo difficile 2020 ilsarà soprattutto un richiamo alla responsabilità, per evitare un nuovo aumento dei contagi. Una vera e propria guerra quella contro il Covid, che ha riscritto – o almeno avrebbe dovuto riscrivere – anche i rapporti tra scienza e politica, che sta mettendo a dura prova la fede dei cittadini nelle Istituzioni, prima ancora della fede dei Cattolici ...

borghi_claudio : Sventato l'ultimo colpo di coda. A commissione stremata hanno provato a far approvare questo sperando non se ne acc… - play_copy : Cos’è – davvero – il personal branding? E come si crea un personal brand autentico? A Play Copy ce ne parlerà Franc… - EnricoOrange : RT @borghi_claudio: Sventato l'ultimo colpo di coda. A commissione stremata hanno provato a far approvare questo sperando non se ne accorge… - fridayiminI0ve : Buongiorno, vorrei chiedere a voi fan di Rosalinda cos'è che vi piace di lei Qualcuno che me lo spiega, gentilmente… - isoflurano : Ieri sera ho comprato e incartato i regalini per i gatti (don't judge me). Mia madre insiste nell'aprirli dopo 3 or… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è davvero Alessio Rossi, Sell Fast House: il Bestseller su come vendere un immobile senza svalutarlo Fortune Italia