Coronavirus, oggi 13.308 contagi e 628 morti. Cala il tasso di positività (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.308 i nuovi contagi da Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 166mila tamponi. Un rapporto, quello tra i casi e i test effettuati, che migliora sensibilmente rispetto ai giorni scorsi, scendendo all’8,01%. Restano ancora altissimi, invece, i morti: sono 628 le persone decedute oggi a causa del Covid-19. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.308 i nuovidaaccertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 166mila tamponi. Un rapporto, quello tra i casi e i test effettuati, che migliora sensibilmente rispetto ai giorni scorsi, scendendo all’8,01%. Restano ancora altissimi, invece, i: sono 628 le persone decedutea causa del Covid-19. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilpost : Se dovete leggere un solo articolo oggi, che sia questo: ci sono ancora molte cose da capire sulla nuova variante d… - virginiaraggi : Auguri di pronta guarigione a padre Konrad, elemosiniere del Papa, che oggi è risultato positivo al coronavirus. - IlContiAndrea : Oggi il presidente eletto #JoeBiden riceverà la sua prima dose di #vaccino contro il #coronavirus in diretta tv: 'V… - sam_samu24 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 dicembre: 13.318 nuovi casi e 628 morti - tarasovadina10 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 dicembre: 13.318 nuovi casi e 628 morti -