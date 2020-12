C’è stata una scossa di terremoto nei pressi di Ragusa, di magnitudo 4.6 (Di martedì 22 dicembre 2020) Martedì sera c’è stata una scossa di terremoto nei pressi di Ragusa, in Sicilia, di magnitudo 4.6, secondo i dati diffusi dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). La scossa è stata registrata alle 21.27, l’epicentro è stato in mare Leggi su ilpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Martedì sera c’èunadineidi, in Sicilia, di4.6, secondo i dati diffusi dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Laregistrata alle 21.27, l’epicentro è stato in mare

ZZiliani : Lo scrivevo il 25 settembre. Unico errore: l'indagine, sospesa per la spiata fatta da qualcuno alla Juventus, è sta… - elikth_ : c'é stata un scossa di terremoto fortissima ho troppa paura - hitode_san_ : Io clown come non mai: mentre c'era il terremoto ero convinta che fossi stata io a muovere tutto perché nel frattem… - Sofiakhse : Raga c’è stata la scossa di terremoto sono spaventatissima???? - StefaniaCarini : RT @ilpost: C’è stata una scossa di terremoto nei pressi di Ragusa, di magnitudo 4.6 -

