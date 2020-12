Barbara D’Urso come Rose di Titanic: Ma chi è il suo Jack? (Di martedì 22 dicembre 2020) Barbara D’Urso si mostra in una posa particolare che ricorda il Titanic, ma chi sarà il suo Jack nella vita reale? Barbara D’Urso (Instagram)Nel panorama televisivo italiano uno dei personaggi che più intrattengono il pubblico del piccolo schermo c’è sicuramente Barbara D’Urso. Ogni pomeriggio, tutte le domenica, la conduttrice napoletana è ormai entrata di diritto nelle case degli italiani. ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Live-Non è la D’Urso’ sono programma diventati di punta delle reti Mediaset, sui quali l’emittente punta tanto da anni. Grandi ascolti, con ospiti del mondo dello spettacolo e storie da raccontare. Leggi anche -> Barbara D’Urso perde potere: è stata messa alla gogna ... Leggi su kronic (Di martedì 22 dicembre 2020)si mostra in una posa particolare che ricorda il, ma chi sarà il suonella vita reale?(Instagram)Nel panorama televisivo italiano uno dei personaggi che più intrattengono il pubblico del piccolo schermo c’è sicuramente. Ogni pomeriggio, tutte le domenica, la conduttrice napoletana è ormai entrata di diritto nelle case degli italiani. ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Live-Non è la’ sono programma diventati di punta delle reti Mediaset, sui quali l’emittente punta tanto da anni. Grandi ascolti, con ospiti del mondo dello spettacolo e storie da raccontare. Leggi anche ->perde potere: è stata messa alla gogna ...

zazoomblog : Barbara D’Urso come Rose di Titanic: Ma chi è il suo Jack? - #Barbara #D’Urso #Titanic: #Jack? - fede_contarino : RT @bursercel: lo hanno buttato tra Federico Fashion Style Barbara D’Urso e Guendalina Tavassi e ne é uscito con Luca Argentero Alessandro… - nio_fivestars : @robycon @LegaPokemon Rroby son 49 milioni! E tu pensi alle fighe restaurate? Con quei 49 milioni se vuoi prendi Gi… - giangiuz70 : @mittdolcino Ormai siamo a livelli più scadenti di Barbara D'Urso. - JustRiccardo : alfonso signorini is the new barbara d’urso #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero