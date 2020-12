Among Us su Nintendo Wii è il progetto di un fan e funziona (più o meno) (Di martedì 22 dicembre 2020) Da quando è uscito nel giugno del 2018, Among Us è stato reso disponibile su PC, dispositivi mobile e più recentemente su Nintendo Switch. Ma un fan ha voluto superarsi e ha provato a far girare il gioco di successo anche su Nintendo Wii. Il giocatore ha pubblicato il suo risultato su Reddit e ha spiegato di aver portato il gioco su Nintendo Wii grazie al suo PC. Fondamentalmente, le due piattaforme sono state collegate al router con due adattatori Ethernet. Successivamente, ha usato WiiVNC e TightVNC Server per trasmettere in streaming Among Us alla Wii dal PC. L'utente di Reddit ammette che non è esattamente pratico e più che altro si tratta solamente di una prova. Il video infatti mostra un Among Us che va lento e a scatti, anche se il controller Wii funziona. Ad ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Da quando è uscito nel giugno del 2018,Us è stato reso disponibile su PC, dispositivi mobile e più recentemente suSwitch. Ma un fan ha voluto superarsi e ha provato a far girare il gioco di successo anche suWii. Il giocatore ha pubblicato il suo risultato su Reddit e ha spiegato di aver portato il gioco suWii grazie al suo PC. Fondamentalmente, le due piattaforme sono state collegate al router con due adattatori Ethernet. Successivamente, ha usato WiiVNC e TightVNC Server per trasmettere in streamingUs alla Wii dal PC. L'utente di Reddit ammette che non è esattamente pratico e più che altro si tratta solamente di una prova. Il video infatti mostra unUs che va lento e a scatti, anche se il controller Wii. Ad ...

