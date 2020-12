Affari Tuoi, Carlo Conti è impazzito? Fa piazza pulita e cambia tutto (Di martedì 22 dicembre 2020) Manca poco al ritorno di Affari Tuoi, quest’anno condotto da Carlo Conti, che andrà in onda a partire dal 26 dicembre. Ma da quest’anno cambierà tutto! Sono tante le novità in casa Rai per la nuova stagione di “Affari Tuoi”, il programma condotto per la prima volta da Carlo Conti. Col nuovo conduttore arrivano anche rivoluzioni importanti nel format e nel meccanismo del gioco, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) Manca poco al ritorno di, quest’anno condotto da, che andrà in onda a partire dal 26 dicembre. Ma da quest’anno cambierà! Sono tante le novità in casa Rai per la nuova stagione di “”, il programma condotto per la prima volta da. Col nuovo conduttore arrivano anche rivoluzioni importanti nel format e nel meccanismo del gioco, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AIessandra_BB : Ma chi c@zzo se ne frega del tuo Orientamento Sessuale? L'ho sottolineato proprio perché lo ritengo irrilevante.… - stef88farm : Ritorna Affari tuoi scavicchi ma non apra ?? - MontiFrancy82 : “AFFARI TUOI (VIVA GLI SPOSI!)” CONDOTTO DA @CarContiRai : AL VIA SABATO 26 DICEMBRE IN PRIMA SERATA - NEG_Zone : Buone notizie dalla Rai: le coppie gay non saranno escluse dall'iconico gioco dei pacchi. #AffariTuoi… - SMSNEWSOFFICIAL : “AFFARI TUOI (VIVA GLI SPOSI!)” CONDOTTO DA @CarContiRai : AL VIA SABATO 26 DICEMBRE IN PRIMA SERATA -