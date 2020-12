Variante virus inglese, Ricciardi: «Londra ha taciuto 3 mesi. Contagio più veloce, serve il lockdown» (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa Variante. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Ciò che mi fa arrabbiare è che gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa. Hanno, non ci hanno avvertito. Orail....

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - trash_italiano : In effetti avevamo bisogno della variante del virus che sbloccasse la seconda stagione. - trash_italiano : Io che parlo alla nuova variante del virus: - valedenina : RT @uandarin: È arrivata in Italia la variante inglese del #COVID19: The virus is on the table. #variantecovid #DiMaio - evrardo_orsini : RT @noitre32: Non vorrei pensare male ma, non vi sembra che questa #variantecovid sia caduta a fagiolo? Hanno notato che, la maggior parte… -