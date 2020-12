Variante inglese del Covid, Ricciardi: “Ora serve un lockdown più duro” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Walter Ricciardi duro contro gli inglesi: “Sapevano già da settembre che era in circolazione. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito”. In un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, ha puntato il dito contro la mancata informazione degli inglesi sulla nuova Variante del Covid: “Ciò che mi fa arrabbiare è che gli L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 21 dicembre 2020) Waltercontro gli inglesi: “Sapevano già da settembre che era in circolazione. Hanno taciuto, non ci hanno avvertito”. In un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’, Walter, consigliere del ministro della Salute, ha puntato il dito contro la mancata informazione degli inglesi sulla nuovadel: “Ciò che mi fa arrabbiare è che gli L'articolo NewNotizie.it.

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - brischi79 : @ultimenotizie Chissà se come il virus da Wuhan è arrivato con volo diretto in Italia questa variante inglese arriv… - PomponiGiovanna : RT @LalaHu9: Da virus cinese a virus inglese. Il virus SARS-CoV-2 è mutato, ma gli scienziati ci dicono che non sappiano ancora molte cose… -