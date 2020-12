Stretta di Natale, da oggi stop agli spostamenti tra regioni. Le Faq del Governo (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – A oltre 48 ore dall’emanazione del “Decreto Natale” si attendono ancora le ormai tradizionali “Faq”, ovvero i chiarimenti in merito alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. Sul sito del Governo la pagina – come avverte un avviso – è ancora in fase di aggiornamento e questo a pochi giorni dalle feste sta creando incertezza e confusione tra gli utenti. La nuova sezione “Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021” è, infatti, incompleta e non comprende le regole previste per i giorni festivi e prefestivi (giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), quelli in cui tutta l’Italia sarà considerata “zona rossa” con deroghe agli spostamenti che, così come formulate nel testo, stanno sollevando diversi quesiti. A mancare sono anche ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – A oltre 48 ore dall’emanazione del “Decreto” si attendono ancora le ormai tradizionali “Faq”, ovvero i chiarimenti in merito alle domande frequenti sulle misure adottate dal. Sul sito della pagina – come avverte un avviso – è ancora in fase di aggiornamento e questo a pochi giorni dalle feste sta creando incertezza e confusione tra gli utenti. La nuova sezione “Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021” è, infatti, incompleta e non comprende le regole previste per i giorni festivi e prefestivi (giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e del 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), quelli in cui tutta l’Italia sarà considerata “zona rossa” con derogheche, così come formulate nel testo, stanno sollevando diversi quesiti. A mancare sono anche ...

petergomezblog : Covid, “nuova variante del virus circola più velocemente”. Cambio di rotta in Uk: stretta a Londra e in Inghilterra… - Agenzia_Ansa : Il governo vara la nuova stretta di #Natale, Italia rossa dal 24 dicembre alla #Befana, arancione negli altri giorn… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - QdSit : Ultima domenica di shopping prima della stretta di Natale e strade ancora affollate come sabato nelle città italian… - salernonotizie : La stretta anti Covid non arresta lo shopping di Natale: folla in strada a Salerno -