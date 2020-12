Sci alpino, Slalom Alta Badia: a che ora inizia la seconda manche? Programma, tv, streaming: Alex Vinatzer in testa! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alex Vinatzer ha regalato spettacolo sulla Gran Risa e si trova in testa al termine della prima manche dello Slalom dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro è stato meravigliosamente perfetto sull’ostico tracciato e ha firmato il miglior tempo: sceso con il pettorale numero 10, il 21enne ha divorato i pali stretti e ha messo in fila tutti i grandi favoriti della vigilia. Il nostro portacolori non si è mai trovato in questa posizione nel massimo circuito itinerante, il suo miglior risultato è il terzo posto conquistato il 5 gennaio 2020 nello Slalom di Zagabria. La seconda manche si preannuncia particolarmente combattuta, perché tutti gli avversari dell’altoatesino sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha regalato spettacolo sulla Gran Risa e si trova in testa al termine della primadellodell’, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. L’azzurro è stato meravigliosamente perfetto sull’ostico tracciato e ha firmato il miglior tempo: sceso con il pettorale numero 10, il 21enne ha divorato i pali stretti e ha messo in fila tutti i grandi favoriti della vigilia. Il nostro portacolori non si è mai trovato in questa posizione nel massimo circuito itinerante, il suo miglior risultato è il terzo posto conquistato il 5 gennaio 2020 nellodi Zagabria. Lasi preannuncia particolarmente combattuta, perché tutti gli avversari dell’altoatesino sono ...

Gazzetta_it : #sci In Alta Badia vola #Vinatzer: è in testa dopo la prima manche - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #sci In Alta Badia vola #Vinatzer: è in testa dopo la prima manche - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Alta Badia in DIRETTA: comanda Alex Vinatzer! Seconda manche alle 13.00 - #alpino #Slalom… - OA_Sport : Sci alpino, Alex Vinatzer: 'Ho commesso un errore, devo attaccare nella seconda' - RaiSport : ? #AltaBadia: #Vinatzer in testa L'#azzurro domina la prima manche dello #slalomspeciale. Alle 13.00 ? la seconda… -