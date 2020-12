Recovery: Conte, 'su task force ragionare insieme per soluzione migliore' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Sulla task force “occorrerà una riflessione ampia e condivisa. E' chiaro che avremo bisogno di qualche strumento, che ci assicurerà innanzitutto un monitoraggio. Ce lo chiede l'Unione europea, che vuole un monitoraggio puntale, concentrato, centralizzato. Poi su questo però potremo tornare a ragionarci tutti insieme per trovare le migliori soluzioni nell'interesse collettivo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'incontro con la delegazione Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Sulla“occorrerà una riflessione ampia e condivisa. E' chiaro che avremo bisogno di qualche strumento, che ci assicurerà innanzitutto un monitoraggio. Ce lo chiede l'Unione europea, che vuole un monitoraggio puntale, concentrato, centralizzato. Poi su questo però potremo tornare a ragionarci tuttiper trovare le migliori soluzioni nell'interesse collettivo”. Lo ha detto il premier Giuseppedurante l'incontro con la delegazione Pd.

fattoquotidiano : Il rischio è che il piano che può portare in Italia i 209 miliardi del programma europeo Next Generation finisca tr… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte, minacciato anche oggi dai renziani, cerca di spostare l’attenzione sul Recovery fund, leggete cosa… - fattoquotidiano : Recovery plan, Conte: “Si può discutere di tutto, ma nel merito. Non possiamo permetterci distrazioni, ne va della… - GonnelliLuca : Conte vede 5S e Pd: 'Discutiamo ma entro il 31 Recovery in cdm'. Rosato (Iv): 'Riunioni positive, qualcosa è cambua… - Herbert403 : Recovery plan, Bonafede: “A Conte abbiamo chiesto un gruppo di lavoro di maggioranza, ora accelerare”… -