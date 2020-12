Niente classifiche di dischi IN e dischi OUT, anche se Achille Lauro sarebbe tra questi ultimi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quest’anno non farò uno di quei classici pezzi nei quali elenco, più o meno schematicamente, gli album migliori e peggiori usciti nel corso degli ultimi trecentossessantacinque giorni, trecentosessantasei, va’, questo è un anno bisestile, manco a dirlo. In genere, lo so, vi piace il sangue e di conseguenza vi piaccio di più nelle mie vesti di inquisitore spagnolo, ferri roventi, catene e altri attrezzi per le torture annessi, preferite i miei pezzi nei quali elenco impietosamente il peggio del peggio, senza risparmiare quella cattiveria che sembra essere il mio solo tratto distintivo, faje male, aò. Niente di tutto questo. Non perché io sia di colpo diventato buono, anche se non meno resto fondamentalmente come Wolverine quando era andato a vivere isolato, a fare il falegname, in sonno ma sempre pronto a tornare in scena, né ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quest’anno non farò uno di quei classici pezzi nei quali elenco, più o meno schematicamente, gli album migliori e peggiori usciti nel corso deglitrecentossessantacinque giorni, trecentosessantasei, va’, questo è un anno bisestile, manco a dirlo. In genere, lo so, vi piace il sangue e di conseguenza vi piaccio di più nelle mie vesti di inquisitore spagnolo, ferri roventi, catene e altri attrezzi per le torture annessi, preferite i miei pezzi nei quali elenco impietosamente il peggio del peggio, senza risparmiare quella cattiveria che sembra essere il mio solo tratto distintivo, faje male, aò.di tutto questo. Non perché io sia di colpo diventato buono,se non meno resto fondamentalmente come Wolverine quando era andato a vivere isolato, a fare il falegname, in sonno ma sempre pronto a tornare in scena, né ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente classifiche Niente classifiche di dischi IN e dischi OUT, anche se Achille Lauro sarebbe tra questi ultimi OptiMagazine Napoli-Torino: presentazione della partita e pronostico

Nel match contro il Torino, penultimo in classifica e sempre in grande difficoltà, il Napoli spera di ritrovare il successo dopo le ultime due sconfitte con Inter e Lazio.

Il gigante Zenhaeusern doma la Gran Risa, Vinatzer scivola al quarto posto

Alexis Pinturault con l’undicesimo posto si conferma in testa ella classifica di Coppa del Mondo con 400 punti ... perché non mi sentivo per niente bene — ha detto Vinatzer -, se guardo i 19 centesimi ...

