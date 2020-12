Mancini: «Aspetto Zaniolo e Chiellini» (Di lunedì 21 dicembre 2020) MILANO - I pensieri di fine 2020 di Roberto Mancini in un'ora di conferenza stampa rigorosamente via web. Il ct azzurro ha fatto un bilancio dell'anno solare che sta per andare in archivio: senza il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020) MILANO - I pensieri di fine 2020 di Robertoin un'ora di conferenza stampa rigorosamente via web. Il ct azzurro ha fatto un bilancio dell'anno solare che sta per andare in archivio: senza il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Aspetto Mancini: «Aspetto Zaniolo e Chiellini» Corriere dello Sport.it Mancini aspetta Scamacca: "Può diventare un grande bomber"

Conferenza di fine anno per il CT dell'Italia: "Zaniolo ha ottime chance di esserci agli Europei, seguiamo anche Lovato". Tempo di bilanci per Roberto Mancini che, durante la conferenza stampa di fine ...

Italia, Mancini: “La partita contro l’Olanda la più importante dell’anno, Paolo Rossi un eroe”

In occasione della conferenza stampa di fine anno, è intervenuto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini, che ha toccato vari temi.

