Lei è Gaia, è la sorella di un noto influencer: chi è? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gaia è una splendida ragazza bionda di 22 anni ed è la sorella di un famoso ed apprezzato influencer: vediamo di chi si tratta Gaia Zorzi, Fonte foto: Instagram (@ Gaiazorzi )Nella fotografia in evidenza in alto è ritratta una bella ragazza bionda e con gli occhi azzurri, si chiama Gaia, ha 22 anni ed è la sorella di un famoso e noto influencer oggi in televisione: chi è? Gaia è nata il 27 febbraio del 1998 ed è la splendida sorella di Tommaso Zorzi che oggi, come sicuramente in tantissimi già sapranno, è uno dei concorrenti più amati e ben voluti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. La mamma dei due si chiama Armanda Frassinentti, mentre il loro papà è Lorenzo Zorzi, la ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020)è una splendida ragazza bionda di 22 anni ed è ladi un famoso ed apprezzato: vediamo di chi si trattaZorzi, Fonte foto: Instagram (@zorzi )Nella fotografia in evidenza in alto è ritratta una bella ragazza bionda e con gli occhi azzurri, si chiama, ha 22 anni ed è ladi un famoso eoggi in televisione: chi è?è nata il 27 febbraio del 1998 ed è la splendidadi Tommaso Zorzi che oggi, come sicuramente in tantissimi già sapranno, è uno dei concorrenti più amati e ben voluti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. La mamma dei due si chiama Armanda Frassinentti, mentre il loro papà è Lorenzo Zorzi, la ...

RadioItalia : #Sanremo2021 terzo nome è #Gaia con il pezzo 'Cuore amaro'. Anche per lei si tratta della prima volta all'Ariston.… - inutile_canzone : RT @spontancircozzi: GAIA GOZZI, SIGNORE E SIGNORI. Super fiera di lei. - sid3walks : RT @spontancircozzi: GAIA GOZZI, SIGNORE E SIGNORI. Super fiera di lei. - spontancircozzi : GAIA GOZZI, SIGNORE E SIGNORI. Super fiera di lei. - aleconoscenti : RT @impfede4: che potenza ragazzi Gaia ha certificato T U T T O in un anno di crisi come questo io ho finito le parole per lei e adesso arr… -