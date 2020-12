In mezzo scorre il fiume, un commosso omaggio all'America che non c'è più (Di lunedì 21 dicembre 2020) IN mezzo scorre IL fiume Cielo ore 21.15 Con Brad Pitt, Craig Sheffer e Tom Skerritt. Regia di Robert Redford. Produzione USA 1992. Durata: 2 oreLA TRAMA. Un professore novantenne ricorda la sua giovinezza nel Montana accanto al padre, un pastore protestante di grande apertura mentale. E al fratello, bevitore, donnaiolo, una testa matta. Benchè diversissimi i fratelli si ritrovano puntualmente quando vanno a pescare nel fiume di casa (la pesca colla mosca è un rito di molte generazioni). Un giorno il testamatta è ucciso per un debito di gioco. Il fratello superstite continuerà a pescare senza però raggiungere la sua bravura.PERCHE' VEDERLO. Perché è il miglior film di Robert Redford, un omaggio commosso e commovente a un 'America che non c'è più. E perchè ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) INILCielo ore 21.15 Con Brad Pitt, Craig Sheffer e Tom Skerritt. Regia di Robert Redford. Produzione USA 1992. Durata: 2 oreLA TRAMA. Un professore novantenne ricorda la sua giovinezza nel Montana accanto al padre, un pastore protestante di grande apertura mentale. E al fratello, bevitore, donnaiolo, una testa matta. Benchè diversissimi i fratelli si ritrovano puntualmente quando vanno a pescare neldi casa (la pesca colla mosca è un rito di molte generazioni). Un giorno il testamatta è ucciso per un debito di gioco. Il fratello superstite continuerà a pescare senza però raggiungere la sua bravura.PERCHE' VEDERLO. Perché è il miglior film di Robert Redford, une commovente a un 'che non c'è più. E perchè ci ...

