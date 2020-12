Cittadella-Frosinone | Diretta streaming | Match Live | Dove vedere la partita (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si gioca domani la sfida al vertice del quattordicesimo turno di Serie B tra il Cittadella ed il Frosinone. partita ancora in bilico causa focolaio Covid in entrambi i gruppi. Rischio rinvio Negli ultimi giorni sono emerse ben 9 positività al Covid-19 tra i calciatori del Cittadella più altri 3 contagiati tra i dirigenti che L'articolo Cittadella-Frosinone Diretta streaming Match Live Dove vedere la partita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si gioca domani la sfida al vertice del quattordicesimo turno di Serie B tra iled ilancora in bilico causa focolaio Covid in entrambi i gruppi. Rischio rinvio Negli ultimi giorni sono emerse ben 9 positività al Covid-19 tra i calciatori delpiù altri 3 contagiati tra i dirigenti che L'articololaproviene da www.meteoweek.com.

Vdruz : I convocati del Frosinone per la trasferta a Cittadella - Vdruz : I convocati del Frosinone per la trasferta a Cittadella - TeleuniversoTV : Calcio – Frosinone, l’emergenza continua: un altro giocatore positivo al Covid. I convocati per Cittadella : - SerieBNewsCom : ???? #Frosinone, alla vigilia della partita con il #Cittadella è stato rilevato un positivo al #coronavirus - AngeloBattisti : Il #Frosinone domani a #Cittadella, nella lista dei convocati tornano Ariaudo e D’Elia, out Kastanos. Ancora fuori… -