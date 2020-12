A Sassari il M5S 'salva' il sindaco ex An e scongiura la crisi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI Il Movimento Cinque stelle evita la crisi al comune di Sassari con la benedizione del capo politico Vito Crimi. Questa mattina il sindaco Nanni Campus, ex An al suo secondo mandato con il sostegno di liste civiche, che rischiava di saltare dopo la defezione di cinque consiglieri, ha ufficializzato l'ingresso in maggioranza dei tre consiglieri pentastellati. "Ci siamo confrontati col capo politico e abbiamo avuto l'appoggio", spiega Maurilio Murru presidente del Consiglio comunale in forza ai 5 stelle, "anche per la serenità di dare sostegno a un progetto civico che non ha colore politico". "Stavo per lasciare", ammette il primo cittadino, "ma grazie al senso di responsabilità del Movimento 5 stelle ho di nuovo i numeri in consiglio". Fin dalla campagna elettorale Campus ha specificato come fosse un mantra che il suo progetto ... Leggi su agi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI Il Movimento Cinque stelle evita laal comune dicon la benedizione del capo politico Vito Crimi. Questa mattina ilNanni Campus, ex An al suo secondo mandato con il sostegno di liste civiche, che rischiava di saltare dopo la defezione di cinque consiglieri, ha ufficializzato l'ingresso in maggioranza dei tre consiglieri pentastellati. "Ci siamo confrontati col capo politico e abbiamo avuto l'appoggio", spiega Maurilio Murru presidente del Consiglio comunale in forza ai 5 stelle, "anche per la serenità di dare sostegno a un progetto civico che non ha colore politico". "Stavo per lasciare", ammette il primo cittadino, "ma grazie al senso di responsabilità del Movimento 5 stelle ho di nuovo i numeri in consiglio". Fin dalla campagna elettorale Campus ha specificato come fosse un mantra che il suo progetto ...

Campus: «Fuori chi ha tradito»

SASSARI. Fuori i quattro "traditori" di Sardegna Civica ... Con, il sala, il capogruppo in Senato del M5s Ettore Licheri, a "bollinare" un accordo che è passato al vaglio delle alte sfere del ...

