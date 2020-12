UFC Fight Night 183 – Stephen Thompson è una meraviglia! (Di domenica 20 dicembre 2020) UFC Fight Night 183 ultimo evento della UFC per il 2020 ha saputo regalare un grande spettacolo ed un paio di momenti unici. Nel main event Stephen “Wonderboy” Thompson vince senza discussione contro un granitico Geoff Neal. Il co main event, invece, rappresenta l’ennesima rinascita di Jose Aldo, con una meritata vittoria ai danni di Marlon Vera nella divisione dei pesi gallo. Negli altri incontri dell’evento sono Jimmy Flick con una acrobatica sottomissione, Rob Font con un TKO fulmineo e Marcin Tybura con un inappellabile ground and pound, a regalare pura adrenalina agli appassionati. Uno dei calci che ha permesso a Thompson di tenere lontano Neal Credit: UFC on TwitterStephen Thompson avrà nel 2021 un’altra opportunità per titolo? Non c’è stata storia in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) UFC183 ultimo evento della UFC per il 2020 ha saputo regalare un grande spettacolo ed un paio di momenti unici. Nel main event“Wonderboy”vince senza discussione contro un granitico Geoff Neal. Il co main event, invece, rappresenta l’ennesima rinascita di Jose Aldo, con una meritata vittoria ai danni di Marlon Vera nella divisione dei pesi gallo. Negli altri incontri dell’evento sono Jimmy Flick con una acrobatica sottomissione, Rob Font con un TKO fulmineo e Marcin Tybura con un inappellabile ground and pound, a regalare pura adrenalina agli appassionati. Uno dei calci che ha permesso adi tenere lontano Neal Credit: UFC on Twitteravrà nel 2021 un’altra opportunità per titolo? Non c’è stata storia in ...

MoliPietro : UFC Fight Night 183 – Stephen Thompson è una meraviglia! - fight_shield : Ecco tutti i risultati live dell'ultimo evento dell'anno in casa #UFC! - fight_shield : Ecco la nostra anteprima dell'ultimo evento dell'anno targato #UFC! - fight_shield : Ecco come poter seguire l'ultimo evento dell'anno in casa #UFC! - fight_shield : #DanaWhite fa leva sui sentimenti che Khabib Nurmagomedov prova per suo padre venuto a mancare a causa del COVID-19… -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight UFC Fight Night: Hermansson vs Vettori risultati live Fight - The Shield Of Wrestling UFC Fight Night 183 – Stephen Thompson è una meraviglia!

UFC Fight Night 183 ultimo evento della UFC per il 2020 ha saputo regalare un grande spettacolo ed un paio di momenti unici. Nel main event Stephen “Wonderboy” Thompson vince senza discussione contro ...

Conor McGregor vs Dustin Poirier 2: per Dana White l’esito non è scontato

Conor McGregor vs Dustin Poirier 2 non sarà lo stesso incontro a cui abbiamo assistito durante l’evento UFC 178 e di questo ne è certo Dana White che, stando alle sue ultime dichiarazioni, ha affermat ...

UFC Fight Night 183 ultimo evento della UFC per il 2020 ha saputo regalare un grande spettacolo ed un paio di momenti unici. Nel main event Stephen “Wonderboy” Thompson vince senza discussione contro ...Conor McGregor vs Dustin Poirier 2 non sarà lo stesso incontro a cui abbiamo assistito durante l’evento UFC 178 e di questo ne è certo Dana White che, stando alle sue ultime dichiarazioni, ha affermat ...