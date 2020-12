Sky: la Samp ha deciso di aspettare per Llorente (Di domenica 20 dicembre 2020) Ennesimo stop nella trattativa per la cessione di Llorente. Dopo che nei giorni scorsi era arrivato il sì del calciatore per il passaggio alla Sampdoria che sarebbe stato pronto a prenderlo nel mercato di gennaio, secondo Sky Sport il club doriano ci ha ripensato . Complici forse anche le due vittorie consecutive, la società di Ferrero ha deciso di allentare la presa, di restare in stand by per il prossimo mercato e valutare altre opportunità L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Ennesimo stop nella trattativa per la cessione di. Dopo che nei giorni scorsi era arrivato il sì del calciatore per il passaggio alladoria che sarebbe stato pronto a prenderlo nel mercato di gennaio, secondo Sky Sport il club doriano ci ha ripensato . Complici forse anche le due vittorie consecutive, la società di Ferrero hadi allentare la presa, di restare in stand by per il prossimo mercato e valutare altre opportunità L'articolo ilNapolista.

