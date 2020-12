Sangue a Milano, ginecologo 65enne rapinato e sgozzato in strada: caccia a 2 nordafricani in fuga (Di domenica 20 dicembre 2020) Sangue in strada a Milano: il ginecologo 65enne Stefano Ansaldi, rapinato e sgozzato in strada. È caccia a 2 nordafricani in fuga. Il medico napoletano è stato ucciso ieri nei pressi della Stazione Centrale, a pochi passi dalle vie dello shopping. sgozzato con un solo colpo inferto alla gola. Due passanti, hanno accidentalmente trovato il suo corpo, riverso in terra in una pozza di Sangue, sotto le impalcature di un palazzo in ristrutturazione. E hanno immediatamente provveduto a dare l’allarme. Forze dell’ordine e uomini della scientifica si sono subito recati sul posto per i primi rilievi del caso. La prima ipotesi è che si sia trattato di una rapina finita male. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020)in: ilStefano Ansaldi,in. Èa 2in. Il medico napoletano è stato ucciso ieri nei pressi della Stazione Centrale, a pochi passi dalle vie dello shopping.con un solo colpo inferto alla gola. Due passanti, hanno accidentalmente trovato il suo corpo, riverso in terra in una pozza di, sotto le impalcature di un palazzo in ristrutturazione. E hanno immediatamente provveduto a dare l’allarme. Forze dell’ordine e uomini della scientifica si sono subito recati sul posto per i primi rilievi del caso. La prima ipotesi è che si sia trattato di una rapina finita male. ...

