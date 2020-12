Roma, Fonseca duro: 'Secondo tempo giocato come dei bambini' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma - Blackout Roma. Dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con la rete di Dzeko , la squadra giallorossa nel Secondo tempo si è spenta subendo quattro gol dall'Atalanta . Gol di Zapata, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 dicembre 2020)- Blackout. Dopo essere passata in vantaggio nel primocon la rete di Dzeko , la squadra giallorossa nelsi è spenta subendo quattro gol dall'Atalanta . Gol di Zapata, ...

maddoxx55 : @RaiSport La Roma e @PFonsecaCoach devono fare 7na scelta soprattutto del portiere e poi come va va. Poi Fonseca de… - alex_asr : Il mio commento Tecnico..Andata AFFANCULO Tutti..da Fonseca ( Non riesce a mettere le Toppe in Corsa ) a i Giocato… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Abbiamo giocato un secondo tempo da ragazzini' - dstringersiunpo : Fonseca: 'Primo tempo da guerrieri, il secondo da bambini.'Difficile spiegare un cambio d'atteggiamento del genere.… - apetrazzuolo : ROMA - Fonseca: 'Abbiamo giocato un secondo tempo da ragazzini' -