Milano: delitto in centro, uomo ucciso con una coltellata (Di domenica 20 dicembre 2020) delitto nella tarda serata di ieri a Milano dove un uomo di 65 anni è stato ucciso mentre passeggiava in centro, in via Mauro Macchi. Orrore a Milano Il corpo era riverso a terra in una pozza di sangue. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la vittima stava tranquillamente passeggiando quando all'improvviso è stato aggredito da due uomini per farsi consegnare soldi e portafoglio. Neanche il tempo di reagire che gli è stata sferrata una coltellata mortale in gola con un fendente da cucina. I due criminali sembrano essere due nordafricani che alcuni testimoni hanno visto fuggire velocemente dalla zona del delitto ma gli inquirenti indagano anche su altre piste. La vittima, S.A., nato a Benevento ma residente a Napoli, esercitava la ...

