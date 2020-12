Massara: “L’infortunio di Ibra non cambia i nostri programmi, l’organico è all’altezza” (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel prepartita di Sassuolo-Milan, Frederic Massara, direttore sportivo della squadra rossonera, ha parlato a Sky del mercato di gennaio, soprattutto in relazione al reparto offensivo: “Non è cambiato niente dopo L’infortunio di Ibrahimovic, siamo convinti di avere un organico all’altezza della situazione e anche senza di lui la squadra ha fatto bene. Ovviamente ci auguriamo che la sua assenza duri il meno possibile, ma non ci sono cambi di rotta per quanto riguarda i nostri obiettivi. Se ci saranno opportunità alle condizioni giuste la società si farà trovare pronta, ma si preannuncia un mercato difficile“. Foto: canali ufficiali Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Nel prepartita di Sassuolo-Milan, Frederic, direttore sportivo della squadra rossonera, ha parlato a Sky del mercato di gennaio, soprattutto in relazione al reparto offensivo: “Non èto niente dopodihimovic, siamo convinti di avere un organicodella situazione e anche senza di lui la squadra ha fatto bene. Ovviamente ci auguriamo che la sua assenza duri il meno possibile, ma non ci sono cambi di rotta per quanto riguarda iobiettivi. Se ci saranno opportunità alle condizioni giuste la società si farà trovare pronta, ma si preannuncia un mercato difficile“. Foto: canali ufficiali Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

