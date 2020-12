Libia: in corso interrogatorio comandante 'Medinea' (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - E' in corso l'interrogatorio di Pietro Marrone, il comandante del peschereccio 'Medinea', Il marittimo viene sentito dai Ros dei Carabinieri nella caserma di Mazara del Vallo. Marrone è arrivato poco dopo le 15 in caserma. E' stato lui per primo a raccontare al suo armatore quanto accaduto nei 108 giorni di prigionia in Libia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) - E' inl'di Pietro Marrone, ildel peschereccio '', Il marittimo viene sentito dai Ros dei Carabinieri nella caserma di Mazara del Vallo. Marrone è arrivato poco dopo le 15 in caserma. E' stato lui per primo a raccontare al suo armatore quanto accaduto nei 108 giorni di prigionia in

