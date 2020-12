LE PAGELLE DI VIBONESE-PALERMO 0-0 Pari al Luigi Razza ma vince la noia

Leggi su mediagol

(Di domenica 20 dicembre 2020) tps titleSINTESI E DIFESA/tps titleDi Fabrizio AnselmoIlpareggia 0-0 tra lagenerale in casa della, perdendo l'occasione di allungare su una rivale diretta. Mercoledì al Barbera verrà il Bari, ogginte per 4-1 sull'Avellino.IlPELAGOTTI 6Una sola vera parata, su La Ragione, in un pomeriggio di ordinaria amministrazione.ACCARDI 6,5Si muove su tutta la fascia destra, spostandosi anche al centro per riequilibrare l'asse della squadra sulle palle inattive.SOMMA 6 Non una delle sue migliori prestazioni, ma svolge il suo compitino concedendo poco.LANCINI 6-È il primo a fare ripartire l'azione ma i suoi lanci non sempre sono precisi soprattutto quando si sovrappone ad Accardi per andare al cross dalla trequarti. In difesa compie un solo errore di posizionamento su Plescia ...