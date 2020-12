Le pagelle del Genoa – Destro non si vede | Masiello disastroso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilperde al Ciro Vigorito e resta pericolosamente in zona salvezza. Ledei liguri dopo la sfida con i giallorossi: Perin 5,5: Beffato dagli unici due veri tiri nello specchio del Benevento, il resto è ordinaria amministrazione. Goldaniga 5: Caprari lo punta e lo salta diverse volte costringendolo all’ammonizione. Maran teme il rosso e gli risparmia il finale. (30’st Zappacosta 5,5: Entra per aumentare la spinta sulla destra ma conquista poche volte il fondo). Bani 5: Inizio difficoltoso su Lapadula, che ha l’aria di poter far male. Poi il peruviano non lo sfida più e gli va di lusso.4: Una sfida in ritardo. Chiude male su Insigne nell’azione dell’uno a zero, poi stende Sau. Disastro. Ghiglione 5: Il rumore delle sue discese è silenziato dalle chiusure di Barba. Male ...