Il retroscena: crisi Genoa, Ballardini aspetta un contatto entro stasera, è pronto a dire sì. Gli scenari (Di domenica 20 dicembre 2020) Com’era facilmente prevedibile, la nuova sconfitta del Genoa a Benevento ha messo ulteriormente in bilico la posizione di Rolando Maran. Potremmo anche dire che, se dipendesse da Preziosi, il cambio sarebbe già automatico. È già tanto che il numero uno del club abbia resistito così a lungo. Il profilo maggiormente gradito è quello di Davide Ballardini con l’ulteriore particolare che il diretto interessato (già protagonista di alcune imprese sotto la Lanterna) sarebbe pronto a dire sì, ovviamente a determinate condizioni. Non c’è stato ancora un contatto diretto, possibile che avvenga entro la tarda serata: Preziosi deve decidere se confermare Maran (ormai sfiduciato) fino al derby di La Spezia oppure se procedere immediatamente. Va ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Com’era facilmente prevedibile, la nuova sconfitta dela Benevento ha messo ulteriormente in bilico la posizione di Rolando Maran. Potremmo ancheche, se dipendesse da Preziosi, il cambio sarebbe già automatico. È già tanto che il numero uno del club abbia resistito così a lungo. Il profilo maggiormente gradito è quello di Davidecon l’ulteriore particolare che iltto interessato (già protagonista di alcune imprese sotto la Lanterna) sarebbesì, ovviamente a determinate condizioni. Non c’è stato ancora untto, possibile che avvengala tarda serata: Preziosi deve decidere se confermare Maran (ormai sfiduciato) fino al derby di La Spezia oppure se procedere immediatamente. Va ...

Secondo il retroscena di Tommaso Labate sul Corriere della Sera, le Ministre di Italia Viva potrebbero rassegnare le proprie dimissioni il 6 o il 7 gennaio per aprire formalmente la crisi di Governo.

