Formazioni ufficiali Benevento Genoa: le scelte degli allenatori (Di domenica 20 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Benevento Genoa match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Benevento-Genoa, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021. Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi. Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. Allenatore: Maran. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.(4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Shomurodov. Allenatore: Maran. Leggi su Calcionews24.com

AugustoSerino : #Benevento-#Genoa: formazioni ufficiali! Gli undici scelti da #Inzaghi e #Maran @ Stadio Ciro Vigorito - infobetting : Tottenham-Leicester (domenica, ore 15:15): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Dijon-Monaco (domenica 20 dicembre, ore 15): formazioni ufficiali, quote, - 11contro11 : #Sassuolo-#Milan, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - infobetting : Benevento-Genoa (20 dicembre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, -