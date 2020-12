Cagliari-Udinese | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità (Di domenica 20 dicembre 2020) Cagliari e Udinese si sfidano oggi alle 15 nella 13a giornata di Serie A: vi arrivano con stati di forma opposti, il match si preannuncia denso di contenuti. Le info sulla gara della Sardegna Arena. Cagliari e Udinese in campo oggi alle 15 nella 13a giornata di Serie A: alla Sardegna Arena si sfidano due L'articolo Cagliari-Udinese Probabili formazioni Precedenti Curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020)si sfidano oggi alle 15 nella 13a giornata di Serie A: vi arrivano con stati di forma opposti, il match si preannuncia denso di contenuti. Le info sulla gara della Sardegna Arena.in campo oggi alle 15 nella 13a giornata di Serie A: alla Sardegna Arena si sfidano due L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

CagliariCalcio : ?? | VIGILIA @MisterDiFra: 'Buone sensazioni' ??: - officialsasabet : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spezia 5pm… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - infoitsport : Cagliari-Udinese, le probabili scelte di Gotti - anyango_michael : @Jackpot77O Cagliari vs Udinese -