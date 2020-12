Amici 2020, Rudy Zerbi contro Arisa “Ora fai il solito pippone” e lei attacca “Mi chiamo Pippa, quello so fare” (Di domenica 20 dicembre 2020) Arisa puntata dopo puntata si sta rivelando uno dei migliori nuovi acquisti della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. La cantante, che è stata anche promossa per il prossimo Festival di Sanremo 2021 tra i Big con “Potevi fare di più”, nell’ultimo appuntamento con il pomeridiano su Canale 5 ha difeso con le unghie e con i denti il suo cantante Raffaele, accusato da Rudy Zerbi di peccare di personalità. “Quando canti alcune cose sembri Mango, in altre Mahmood e Marco Mengoni ma chi sei davvero?” è la durissima accusa e domanda di Rudy Zerbi. Arisa ha iniziato a spiegare il suo punto di vista ma il professore al suo fianco ha ironizzato: “Ora fai il solito pippone!”, la risposta della diretta interessata è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020)puntata dopo puntata si sta rivelando uno dei migliori nuovi acquisti della ventesima edizione di “di Maria De Filippi”. La cantante, che è stata anche promossa per il prossimo Festival di Sanremo 2021 tra i Big con “Potevidi più”, nell’ultimo appuntamento con il pomeridiano su Canale 5 ha difeso con le unghie e con i denti il suo cantante Raffaele, accusato dadi peccare di personalità. “Quando canti alcune cose sembri Mango, in altre Mahmood e Marco Mengoni ma chi sei davvero?” è la durissima accusa e domanda diha iniziato a spiegare il suo punto di vista ma il professore al suo fianco ha ironizzato: “Ora fai il!”, la risposta della diretta interessata è ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - ilpost : Cosa dice la deroga per far visita ad amici o parenti durante le feste di Natale - Corriere : Visite a parenti e amici, seconde case e multe fino a mille euro: ecco le regole definitive - Noovyis : (Amici 2020, Rudy Zerbi contro Arisa “Ora fai il solito pippone” e lei attacca “Mi chiamo Pippa, quello so fare”)… - immediatonet : Solo due invitati tra parenti o amici. La polizia non farà controlli a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2020 Amici 2020, è scontro tra Arisa e la Pettinelli. Arianna sorprende tutti DiLei Zona rossa, comuni e spostamenti: ecco cosa si può fare (e cosa no) durante le festività

Lockdown a Natale e Capodanno. Il governo ha scelto la linea dura. E' stato comuque stabilito un calendario che prevede minori e maggiorni restrizioni da lunedì sino al 6 ...

Mazara del Vallo: pescatori sequestrati arrivati in Italia

Parenti e amici si sono dati appunamento per accogliere i propri cari. Ai pescatori sarà effettuato il tampone. Una storia a lieto fine prima di questo strano Natale che sta per arrivare. 17 dicembre ...

Lockdown a Natale e Capodanno. Il governo ha scelto la linea dura. E' stato comuque stabilito un calendario che prevede minori e maggiorni restrizioni da lunedì sino al 6 ...Parenti e amici si sono dati appunamento per accogliere i propri cari. Ai pescatori sarà effettuato il tampone. Una storia a lieto fine prima di questo strano Natale che sta per arrivare. 17 dicembre ...