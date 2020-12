Vicenza – Ascoli 2-1, vittoria in extremis grazie all’ex Padella (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Vicenza ospita l’Ascoli nella gara valida per la XIII giornata di Serie B, i padroni di casa vogliono trovare la prima vittoria nel proprio stadio mentre i bianconeri vogliono cambiare marcia dopo le 4 sconfitte rimediate nelle ultime 5 partite. Importante rientro per il Vicenza che schiera Meggiorini mentre negli ospiti non riesce a recuperare Kragl. Pronti, via e la squadra di Di Carlo parte subito fortissimo prima con il colpo di testa di Guerra e poi con il piattone sinistro di Meggiorini che vale l’1-0 al 9?. I padroni di casa, forti del vantaggio maturato nei primi minuti, possono gestire tranquillamente il possesso palla attaccando con la coppia Jallow-Meggiorini; l’unica vera occasione da gol dell’Ascoli è rappresentata dalla punizione di Sabiri che impegna Grandi. Si va negli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilospita l’nella gara valida per la XIII giornata di Serie B, i padroni di casa vogliono trovare la primanel proprio stadio mentre i bianconeri vogliono cambiare marcia dopo le 4 sconfitte rimediate nelle ultime 5 partite. Importante rientro per ilche schiera Meggiorini mentre negli ospiti non riesce a recuperare Kragl. Pronti, via e la squadra di Di Carlo parte subito fortissimo prima con il colpo di testa di Guerra e poi con il piattone sinistro di Meggiorini che vale l’1-0 al 9?. I padroni di casa, forti del vantaggio maturato nei primi minuti, possono gestire tranquillamente il possesso palla attaccando con la coppia Jallow-Meggiorini; l’unica vera occasione da gol dell’è rappresentata dalla punizione di Sabiri che impegna Grandi. Si va negli ...

