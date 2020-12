The Voice Senior, Erminio Sinni e la storia di “E tu davanti a me”: «Ho provato a fare altri dischi, ma nulla» (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri sera, 18 Dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior. Tantissime le emozioni grazie alle strabilianti esibizioni dei concorrenti. Dopo la gara, sono arrivati in finale otto aspiranti cantati e precisamente: Tony Reale, Rita Mammolotti, Elena Ferretti, Marco Guerzoni, Erminio Sinni, Giovanna Sorrentino, Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. Uno di loro in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico da casa, ovvero Erminio Sinni del team di Loredana Bertè. Il protagonista di The Voice Senior non è un volto estraneo al mondo musicale. Durante i primi anni Duemila, Erminio con la sua canzone E tu davanti a me ha emozionato intere generazioni. ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri sera, 18 Dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The. Tantissime le emozioni grazie alle strabilianti esibizioni dei concorrenti. Dopo la gara, sono arrivati in finale otto aspiranti cantati e precisamente: Tony Reale, Rita Mammolotti, Elena Ferretti, Marco Guerzoni,, Giovanna Sorrentino,e Giovanna Sorrentino. Uno di loro in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico da casa, ovverodel team di Loredana Bertè. Il protagonista di Thenon è un volto estraneo al mondo musicale. Durante i primi anni Duemila,con la sua canzone E tua me ha emozionato intere generazioni. ...

THEVOICE_ITALY : Rivivere le emozioni della Semifinale di #TheVoiceSenior ora è possibile e semplicissimo. Potete farlo qui ???????????? - blogtivvu : Ascolti TV 18 dicembre: #GFVip contro semifinale The Voice Senior, ecco chi ha vinto - AgoCannella : IN CALO #The Voice Senior con 3.740.000 e il 19.21% di share nonostante l'inizio ore 22.03 e traino del TG1… - matteomancini83 : Bene “the voice senior”, ma perché quasi nessun giornalista segnala che ieri sera cumulando le 3 reti la prima ser… - francesco_9809 : @Peppe_FN @alfosignorini Veramente the voice è partito attaccato ad una conferenza di 6 milioni di persone. Non dov… -