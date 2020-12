The Voice Senior: ecco i finalisti dopo la fase dei Knockout (Di sabato 19 dicembre 2020) The Voice Senior ecco i finalisti. I due concorrenti per Team che si scontreranno nella finale di domenica 20 dicembre su Rai 1. Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata The Voice Senior. Si trattava della semifinale, o meglio la fase dei Knockout, dove i talenti di ogni squadra si sono sfidati tra di loro in sfide a eliminazione diretta. Il coach di ogni squadra ha dovuto quindi scegliere due concorrenti, tra sei, da portare con se nella finale che andrà in onda domenica 20 dicembre su Rai 1. The Voice Senior, i finalisti ecco quindi le scelte fatte dai coach: Gigi D’Alessio, Loredana Bertì, Clementino e dai Carrisi: Elena Ferretti e Marco Guerzoni ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 dicembre 2020) The. I due concorrenti per Team che si scontreranno nella finale di domenica 20 dicembre su Rai 1. Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata The. Si trattava della semifinale, o meglio ladei, dove i talenti di ogni squadra si sono sfidati tra di loro in sfide a eliminazione diretta. Il coach di ogni squadra ha dovuto quindi scegliere due concorrenti, tra sei, da portare con se nella finale che andrà in onda domenica 20 dicembre su Rai 1. The, iquindi le scelte fatte dai coach: Gigi D’Alessio, Loredana Bertì, Clementino e dai Carrisi: Elena Ferretti e Marco Guerzoni ...

The Voice Senior ecco i finalisti. I due concorrenti per Team che si scontreranno nella finale di domenica 20 dicembre su Rai 1. Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta ...

Ascolti Tv: a 'The Voice' cantano tutti 'Felicità' (video), al 'Grande Fratello' fuori Malgioglio, dentro Zenga

Il programma condotto da Antonella Clerici è approdato su Rai1 e secondo molti si era trattato di un azzardo. Invece la scommessa è stata vinta, grazie all'apporto decisivo, ovviamente, del pubblico ...

The Voice Senior ecco i finalisti. I due concorrenti per Team che si scontreranno nella finale di domenica 20 dicembre su Rai 1. Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta ...