Spy: Melissa McCarthy "orgogliosa" di tutti gli infortuni sul set (Di sabato 19 dicembre 2020) Melissa McCarthy ha definito Spy il film più difficile della sua carriera, menzionando la complessità degli stunt e i molteplici infortuni. Durante un'intervista televisiva la star Melissa McCarthy ha parlato a lungo delle riprese di Spy, definendolo il film fisicamente più faticoso girato in tutta la sua carriera. La McCarthy, inoltre, si è detta "orgogliosa" di tutti gli infortuni subiti sul set. L'attrice ha parlato degli incidenti che le sono accaduti durante la realizzazione del film: "Correre, saltare, cadere. Mi sono rotta la testa, avevo tagli e contusioni ovunque. Alla fine della giornata sembrava che fossi caduta in un pozzo. Devo dire che nonostante il dolore ho sempre indossato quelle ferite con un po' di orgoglio per tutta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 dicembre 2020)ha definito Spy il film più difficile della sua carriera, menzionando la complessità degli stunt e i molteplici. Durante un'intervista televisiva la starha parlato a lungo delle riprese di Spy, definendolo il film fisicamente più faticoso girato in tutta la sua carriera. La, inoltre, si è detta "" diglisubiti sul set. L'attrice ha parlato degli incidenti che le sono accaduti durante la realizzazione del film: "Correre, saltare, cadere. Mi sono rotta la testa, avevo tagli e contusioni ovunque. Alla fine della giornata sembrava che fossi caduta in un pozzo. Devo dire che nonostante il dolore ho sempre indossato quelle ferite con un po' di orgoglio per tutta ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Spy: Melissa McCarthy 'orgogliosa' di tutti gli infortuni sul set - RaiQuattro : Stasera tanta azione e divertimento con i film di Rai4: - alle 21:20, per il Ciclo Action Comedy, “Spy” con Melissa… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai4 (canale 21) il film “Spy” con Melissa McCarthy, Jason Statham e Jude Law – Nuovo appuntament… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai4 (canale 21) il film “Spy” con Melissa McCarthy, Jason Statham e Jude Law – Nuovo appuntament… - RaiQuattro : Alle 21:20 la commedia d'azione “Spy” di Paul Feig con Melissa McCarthy, Jude Law e Jason Statham. Susan Cooper t… -

Ultime Notizie dalla rete : Spy Melissa Su Rai4 (canale 21) il film ''Spy'' con Melissa McCarthy, Jason Statham e Jude Law RAI - Radiotelevisione Italiana Spy, che fine ha fatto il sequel dell'action comedy con Jason Statham e Melissa McCharty?

Il regista Paul Feig in passato ha parlato della possibilità di realizzare un sequel della commedia, ma a che punto si trova il progetto?

Spy: stasera su Rai4 la commedia con Jude Law e Melissa McCarthy

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Spy, la commedia action diretta nel 2015 da Paul Feig, con protagonisti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law. Per il ciclo Action Comedy stase ...

Il regista Paul Feig in passato ha parlato della possibilità di realizzare un sequel della commedia, ma a che punto si trova il progetto?Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Spy, la commedia action diretta nel 2015 da Paul Feig, con protagonisti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law. Per il ciclo Action Comedy stase ...