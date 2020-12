Sci alpino | startlist Gigante Alta Badia Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre si disputerà ilmaschile dell’, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Sulla mitica Gran Risa, una delle piste più iconiche del Circo Bianco, andrà in scena una gara che si preannunciamente spettacolare e che regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati in questa grande tournée in Italia (cinque gare in cinque giorni prima di Natale). Sono tanti i pretendenti alla vittoria, a cominciare dal francese Alexis Pinturault e dal norvegese Henrik Kristoffersen. L’Italia ha poche speranze, spera soprattutto in Luca De Aliprandini. Atteso l’esordio di Giovanni Franzoni. Di seguito la, idi, ildettagliato, gli, il ...