Parma-Juventus 0-4, dominio bianconero e super Ronaldo (Di sabato 19 dicembre 2020) Termina 4-0 il posticipo delle 20.45 tra Parma e Juventus al Tardini. I bianconeri controllano la partita dall'inizio alla fine tanto che, già al termine dei primi 45 minuti, il risultato è di due ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Termina 4-0 il posticipo delle 20.45 traal Tardini. I bianconeri controllano la partita dall'inizio alla fine tanto che, già al termine dei primi 45 minuti, il risultato è di due ...

juventusfc : Le immagini di una bellissima vittoria ?? #ParmaJuve, la gallery ???? - goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - juventusfc : Qui Parma ? ??I?l racconto del match: - rikynoby : RT @Juventus_Club19: PARMA-JUVENTUS 0-2 Risultato all'intervallo ? ? #Kulusevski (23') ? #Ronaldo (26') ? #ParmaJuve Come finirà la partit… - rikynoby : RT @JuvMania: La #Juventus rifila un poker al #Parma dopo una prestazione magistrale! ?????? #ParmaJuve #ForzaJuve #FinoAllaFine https://t.co… -