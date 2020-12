"Non entriamo nelle vostre case". Ma spunta la flagranza di reato (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesca Galici Giuseppe Conte tranquillizza gli italiani e rassicura che la polizia non andrà porta a porta a scovare i trasgressori del Dpcm ma c'è la flagranza di reato Giuseppe Conte ha rassicurato gli italiani per le feste di Natale: il governo non busserà alla porta dei nostri appartamenti per verificare con quante persone saremo attovagliati e con quanti giocheremo a tombola. D'atronde siamo un Paese liberaldemocratico. La necessità di specificare che la polizia non entrerà nelle case degli italiani è suonata a molti come un campanello d'allarme e infatti, sebbene non ci saranno le forze dell'ordine a fare il porta a porta, nulla impedirà loro di appostarsi fuori dai palazzi e dalle case per cogliere gli italiani in "flagranza di reato", o di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesca Galici Giuseppe Conte tranquillizza gli italiani e rassicura che la polizia non andrà porta a porta a scovare i trasgressori del Dpcm ma c'è ladiGiuseppe Conte ha rassicurato gli italiani per le feste di Natale: il governo non busserà alla porta dei nostri appartamenti per verificare con quante persone saremo attovagliati e con quanti giocheremo a tombola. D'atronde siamo un Paese liberaldemocratico. La necessità di specificare che la polizia non entreràdegli italiani è suonata a molti come un campanello d'allarme e infatti, sebbene non ci saranno le forze dell'ordine a fare il porta a porta, nulla impedirà loro di appostarsi fuori dai palazzi e dalleper cogliere gli italiani in "di", o di ...

