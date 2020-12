La zona rossa in vigore tra un anno? Sulla Gazzetta Ufficiale online c'è un refuso (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - Un errore (poi corretto), un 'refuso' che ha scatenato l'ironia sui social: il nuovo decreto Natale approvato ieri dal Consiglio dei ministri e pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale riportava - nella sola versione online, non nel testo dell'edizione cartacea - una data errata dell'entrata in vigore e, precisamente, le nuove norme avrebbero avuto efficacia a partire dal 19 dicembre del 2021, quindi tra un anno esatto. Il refuso non è sfuggito ai social, dove si è scatenata l'ironia, a cui sono ricorsi anche alcuni politici. La pagina della Gazzetta Ufficiale è stata poi corretta e ora la data di entrata in vigore delle nuove restrizioni per le feste natalizie è quella giusta, cioè oggi, 19 dicembre 2020. ... Leggi su agi (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - Un errore (poi corretto), un '' che ha scatenato l'ironia sui social: il nuovo decreto Natale approvato ieri dal Consiglio dei ministri e pubblicato questa notte inriportava - nella sola versione, non nel testo dell'edizione cartacea - una data errata dell'entrata ine, precisamente, le nuove norme avrebbero avuto efficacia a partire dal 19 dicembre del 2021, quindi tra unesatto. Ilnon è sfuggito ai social, dove si è scatenata l'ironia, a cui sono ricorsi anche alcuni politici. La pagina dellaè stata poi corretta e ora la data di entrata indelle nuove restrizioni per le feste natalizie è quella giusta, cioè oggi, 19 dicembre 2020. ...

