Ibrahimovic infortunio | non salta soltanto due partite | la verità

Non finiscono le brutte notizie in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fuori per molto tempo a causa di un nuovo infortunio Ci ha provato in tutti i modi, ma Zlatan Ibrahimovic si è dovuto arrendere. Il campione svedese del Milan tornerà soltanto nel 2021. Come si legge dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FBiasin : #Ibrahimovic si ferma a fine allenamento, problema al polpaccio. Prossimi esami tra dieci giorni. È brutto da dire… - Gazzetta_it : #Ibrahimovic, il #Milan dovrà aspettare ancora. E pure la #Juve è a rischio - ricky_schiavon : RT @capuanogio: Il nuovo infortunio di #Ibrahimovic non cambia i piani del #Milan sul mercato di gennaio. Non arriverà nessun attaccante a… - mikepowah : @aletp4 Ibrahimovic tolto l'infortunio non è mai stato così tanto tempo inattivo. Casi totalmente diversi. - capuanogio : Il nuovo infortunio di #Ibrahimovic non cambia i piani del #Milan sul mercato di gennaio. Non arriverà nessun attac… -