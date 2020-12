I rendering dei lettori - Paradigma Over Gran Turismo: come cambieranno le GT tra dieci anni (Di sabato 19 dicembre 2020) come saranno le auto nel 2030? Quale sarà il destino delle sportive? A queste domande prova a rispondere la Paradigma Over Gran Turismo, il progetto di Salvatore Tommaseo, un nostro lettore fresco di laurea in Transportation Design allo Iaad di Torino: in collaborazione con Norihiko Harada, chief designer della Zagato, la giovane "matita" ha immaginato la GT del futuro. Ispirata ai caccia. L'auto, lunga poco più di cinque metri e larga circa due, stravolge il concetto classico di GranTurismo al quale siamo abituati, rimpiazzando il cofano motore allungato e il posto guida arretrato con un abitacolo centrale e ampio, ispirato ai jet militari. Gli interni, in grado di ospitare quattro persone, sono infatti avvolti da una cupola trasparente a forma di goccia che ricorda ... Leggi su quattroruote (Di sabato 19 dicembre 2020)saranno le auto nel 2030? Quale sarà il destino delle sportive? A queste domande prova a rispondere la, il progetto di Salvatore Tommaseo, un nostro lettore fresco di laurea in Transportation Design allo Iaad di Torino: in collaborazione con Norihiko Harada, chief designer della Zagato, la giovane "matita" ha immaginato la GT del futuro. Ispirata ai caccia. L'auto, lunga poco più di cinque metri e larga circa due, stravolge il concetto classico dial quale siamo abituati, rimpiazzando il cofano motore allungato e il posto guida arretrato con un abitacolo centrale e ampio, ispirato ai jet militari. Gli interni, in grado di ospitare quattro persone, sono infatti avvolti da una cupola trasparente a forma di goccia che ricorda ...

