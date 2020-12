Francesco Vecchi sbotta contro Daniela Martani a Mattino 5: “Cosa stai dicendo! Ripigliati!” (VIDEO) (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesco Vecchi sbotta contro Daniela Martani La prima parte della puntata di Mattino 5 in onda giovedì si è conclusa con una diatriba tra il conduttore e una sua ospite. Ebbene sì, Francesco Vecchi ha letteralmente perso la pazienza scagliandosi contro l’ex gieffina Daniela Martani. A provocare la discussione nello studio 7 di Cologno Monzese è stato l’approfondimento sull’emergenza sanitaria, sulle misure previste per l’imminente Natale e sui contagi che sono ancora alti. L’ex hostess di Alitalia ha cercato di minimizzare la pericolosità del Covid-19 dicendo che da mesi le televisioni stanno facendo terrorismo psicologico. “È un’infezione dalla quale si guarisce nel 98% dei casi. La ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 dicembre 2020)La prima parte della puntata di5 in onda giovedì si è conclusa con una diatriba tra il conduttore e una sua ospite. Ebbene sì,ha letteralmente perso la pazienza scagliandosil’ex gieffina. A provocare la discussione nello studio 7 di Cologno Monzese è stato l’approfondimento sull’emergenza sanitaria, sulle misure previste per l’imminente Natale e sui contagi che sono ancora alti. L’ex hostess di Alitalia ha cercato di minimizzare la pericolosità del Covid-19 dicendo che da mesi le televisioni stanno facendo terrorismo psicologico. “È un’infezione dalla quale si guarisce nel 98% dei casi. La ...

