Caso Suarez, arriva la confessione: «Conoscevo già le domande» (Di sabato 19 dicembre 2020) Luis Suarez avrebbe confessato di conoscere le domande dell’esame già prima della prova sostenuta a Perugia. Ecco le ultime sul Caso Si ingrossa il Caso Suarez relativo all’esame di italiano sostenuto dal centravanti uruguaiano a Perugia per ottenere la cittadinanza che ha prodotto anche un avviso di garanzia per Paratici. Secondo quanto riportato dall’ANSA Suarez sarebbe stato ascoltato oggi in videoconferenza e avrebbe ammesso di conoscere le domande prima di sostenere l’esame per ottenere il B1 di italiano. La vicenda regala sempre colpi di scena. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Luisavrebbe confessato di conoscere ledell’esame già prima della prova sostenuta a Perugia. Ecco le ultime sulSi ingrossa ilrelativo all’esame di italiano sostenuto dal centravanti uruguaiano a Perugia per ottenere la cittadinanza che ha prodotto anche un avviso di garanzia per Paratici. Secondo quanto riportato dall’ANSAsarebbe stato ascoltato oggi in videoconferenza e avrebbe ammesso di conoscere leprima di sostenere l’esame per ottenere il B1 di italiano. La vicenda regala sempre colpi di scena. Leggi su Calcionews24.com

