Candreva Sampdoria, decisiva la telefonata con Ferrero: il retroscena (Di sabato 19 dicembre 2020) La rottura tra Candreva e la Sampdoria è stata ricomposta anche grazie alla telefonata di Massimo Ferrero: il retroscena Non solo Carlo Osti è stato decisivo nel ricomporre la frattura tra Antonio Candreva, la Sampdoria e Claudio Ranieri. A quanto riporta il Secolo XIX, passaggio chiave è stata la telefonata tra l’esterno blucerchiato e il presidente Massimo Ferrero. Candreva, oltre a scusarsi, ha spiegato al patron doriano il suo punto di vista. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su Sampnews24 Candreva avrebbe sottolineato che non ama perdere e non sa stare zitto quando pensa che le cose siano migliorabili, ma soprattutto che la sua vita privata non c’entra assolutamente nulla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) La rottura trae laè stata ricomposta anche grazie alladi Massimo: ilNon solo Carlo Osti è stato decisivo nel ricomporre la frattura tra Antonio, lae Claudio Ranieri. A quanto riporta il Secolo XIX, passaggio chiave è stata latra l’esterno blucerchiato e il presidente Massimo, oltre a scusarsi, ha spiegato al patron doriano il suo punto di vista. Per tutte le notizie sullavai su Sampnews24avrebbe sottolineato che non ama perdere e non sa stare zitto quando pensa che le cose siano migliorabili, ma soprattutto che la sua vita privata non c’entra assolutamente nulla ...

DiMarzio : #SampCrotone | #Candreva può tornare a disposizione - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Candreva fa pace con la Sampdoria: decisiva una chiamata con Ferrero ?? - GoalItalia : Candreva fa pace con la Sampdoria: decisiva una chiamata con Ferrero ?? - PrimaiTulipani : Come si spiega che #ferrero Presidente della #Sampdoria riesce a mettere una pezza tra #Candreva e #Ranieri, mentre… - eia58 : RT @Vatenerazzurro1: #Candreva si è riappacificato con la #Sampdoria, riprende il suo cammino a Genova. Per l'#Inter un po' come avere evit… -