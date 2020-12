Brexit: fonti, 'importanti questioni in sospeso, parti ancora distanti' (Di sabato 19 dicembre 2020) Bruxelles/Londra, 19 dic. (Adnkronos/Dpa) - Malgrado una nuova offerta dell'Europa alla Gran Bretagna sulla pesca, vi sono ancora "significative questioni in sospeso" nelle trattative sull'accordo commerciale post Brexit. Lo ha riferito una fonte vicina ai negoziati. "I negoziati continuano ma rimaniamo molto distanti", dice la fonte, citando la pesca e i sussidi come principali ostacoli. Al momento il fallimento dei negoziati è il risultato più probabile, sostiene la fonte. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Bruxelles/Londra, 19 dic. (Adnkronos/Dpa) - Malgrado una nuova offerta dell'Europa alla Gran Bretagna sulla pesca, vi sono"significativein" nelle trattative sull'accordo commerciale post. Lo ha riferito una fonte vicina ai negoziati. "I negoziati continuano ma rimaniamo molto", dice la fonte, citando la pesca e i sussidi come principali ostacoli. Al momento il fallimento dei negoziati è il risultato più probabile, sostiene la fonte.

