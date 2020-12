Tornano i Bruciabaracche con Natale in poltrona | show in diretta dal Politeama Genovese

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Uno spettacolo nuovo, irriverente e interattivo, per rispettare la tradizione anche in un momento non semplice per i teatri e la cultura in generale. Sabato 26 dicembre (ore 21) icon “in”,instreaming dal palco del, sede storica dell’appuntamento natalizio con il collettivo comicocomposto da Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Andrea Carlini e Daniele Raco. “in” va in onda sull’evento Facebook– “in” (raggiungibile dalle pagine Facebook, ...

