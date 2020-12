Per Giulio Regeni: a Natale, un gesto di pietà dall'Egitto di Al Sisi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si avvicinano le feste di Natale e pensavo che sarebbe giusto che i genitori di Giulio Regeni, dopo tanto dolore, vedessero un gesto di umanità da parte dei responsabili dell'Egitto. A proposito di gesti, è bello quello che ha fatto Corrado Augias nel restituire la Legion d'Onore nel momento in cui quell'alta onorificenza la Francia l'ha consegnata al Presidente della Repubblica Egiziana. Sarò uno che crede al ravvedimento, però mi aspetto che il generale Al Sisi faccia pagare quella morte a chi l'ha procurata. Temo di essere un illuso. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si avvicinano le feste die pensavo che sarebbe giusto che i genitori di, dopo tanto dolore, vedessero undi umanità da parte dei responsabili dell'. A proposito di gesti, è bello quello che ha fatto Corrado Augias nel restituire la Legion d'Onore nel momento in cui quell'alta onorificenza la Francia l'ha consegnata al Presidente della Repubblica Egiziana. Sarò uno che crede al ravvedimento, però mi aspetto che il generale Alfaccia pagare quella morte a chi l'ha procurata. Temo di essere un illuso.

POTENZA – La Cgil Basilicata si unisce all’appello della Rete italiana Pace e Disarmo affinché si giunga alla verità e venga fatta giustizia per Giulio Regeni e Patrick Zaki, esprimendo solidarietà e ...

